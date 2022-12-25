İkizler 37 milyon liralık vurgun yaptı! Çarptıkları paraları böyle yediler
İZMİR polisi, 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan Telek'in yönettiği 28 kişilik bahis çetesine operasyon yaptı. Çete lideri Telek dahil 10 kişi tutuklandı. Sanal bahisten 37 milyon liralık vurgun yapan ikiz kardeşler Rıdvan ve Kaan Telek'in bu paralarla lüks bir hayat yaşadıkları belirlendi. Tatil fotoğrafları olay...
İzmir polisi, 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan Telek'in yönettiği 28 kişilik bahis çetesi 2 ay boyunca teknik takiple izledi.Polisler çetenin finansal hareketlerini mercek altına alıp, detaylı araştırmalar yaptı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları üzerinden hesaplar açıp para trafiğini bu şekilde yürüttüklerini belirledi.
Paravan şirket kurarak banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştiren çete üyelerinin suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.
İkizlerden biri Makedonya'da yaşıyor
Yasa dışı bahis organizasyonunun ikiz kardeşler tarafından yönetildiği, kardeşlerden Kaan Telek'in.'nin suç çetesini yönetmek için Makedonya'da bulunduğu anlaşıldı.
Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.