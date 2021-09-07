İkiz damatlar ikiz gelin aldı! Tek yumurta ikizleri evlenirken de ayrılmadı
ADIYAMAN ilginç ve eşine az rastlanacak bir düğüne ev sahipliği yaptı. Tek yumurta ikizi Abuzer ile Gaffari Koparal kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi olan Nursel ve Nurgül Tepe kardeşlerle evlendi.
Adıyamanlı Koparal ailesinin 10 çocuklarından ikisi olan 28 yaşındaki Abuzer ve Gaffari Koparal isimli ikizler, akrabaları olan Nurgül ve Nursel Tepe (21) isimli ikizlerle düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
Belediye Başkanı olarak ilk defa böyle bir nikâha şahit olduklarını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bu akşam nikahlarını kıydığımız tek yumurta ikizleri Abuzer ve Gaffari Koparal kardeşler ile Nursel ve Nurgül Tepe kardeşlere sağlıklı, mutlu, aile olma bilincinde bir hayat diliyorum" dedi.
Çifte mutluluğa şahitlik etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, "Allah hayırlı uğurlu eylesin, her iki ailemizi tebrik ediyor, genç çiftlerimizi ömür boyu mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.
Rabbim bizlere de ikiz evlatlar versin
Çok mutlu olduklarını ifade eden damatlardan Abuzer Koparal, "Rabbim herkesin gönlüne göre versin, bizlere de ikiz evlatlar nasip eylesin. Düğünümüze katılarak bizleri onurlandıran sayın valimize, belediye başkanımıza ve bütün davetlilere teşekkür ediyorum" dedi.