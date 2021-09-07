İkiz damatlar ikiz gelin aldı! Tek yumurta ikizleri evlenirken de ayrılmadı

Belediye Başkanı olarak ilk defa böyle bir nikâha şahit olduklarını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bu akşam nikahlarını kıydığımız tek yumurta ikizleri Abuzer ve Gaffari Koparal kardeşler ile Nursel ve Nurgül Tepe kardeşlere sağlıklı, mutlu, aile olma bilincinde bir hayat diliyorum" dedi.