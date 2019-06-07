İkiz bebekleri olmuştu! Pelin Akil 'bakımsızsın' eleştirisine cevap verdi
Nisan ayında ikiz bebek annesi olan Pelin Akil Altan, bir takipçisinin ''bakımsızsın'' yorumuna yanıt vermedi.
Oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini ikiz bebekleriyle taçlandıran çiftin geçtiğimiz ay bebekleri Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Vaktinin tamamını bebekleriyle geçiren Pelin Akil'e bir takipçisi 'bakımsız' eleştirisinde bulununca Akil, haklı bir isyanda bulundu.
Pelin Akil'e bir takipçisi "Biraz kendinize bakın bence, çok salmışsınız. Bir fön, biraz makyaj mesela..." şekline mesaj attı.
Pelin Akil'den takipçisine yanıt gecikmedi:
"2-3 tane daha böyle mesaj aldım çok değil. Zaten makyaj yapmayı çok sevmiyorum o ayrı da; yahu koynumda 24 saat bebek...
Kafası, suratı yanaklarıma değiyor yazık olmaz mı minnacık bebeğe? Saç konusunda da hava olmuş bilmem kaç derece fön çektirsem durmaz, zaten hep toplu. Kadının kadına bu tarz mesajlar yazmasını anlamıyorum gerçekten.