İkiz bebeklere hamile Seray Sever'den karnı burnunda pozlar... Beğeni ve yorum yağdı!
Geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıkan Seray Sever hamilelik günlerini sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. 4 aylık hamile olan Sever karnı burnunda pozlar verdi.
Eşi Eray Sünbül ile 3 yıl önce evlenen Seray Sever, geçtiğimiz gün hamile olduğunu açıklamıştı. İkiz bebeklere hamile olan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu Seray Sever'in hamilelik pozları kısa sürede fan sayfalarının da etkisiyle sosyal medyada yayıldı.
Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Meğer Seray Sever'in sessizliğinin nedeni meğer hamile olmasıymış... Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'den hayranlarını sevindiren bir haber gelmişti. İkizleri olacağını duyuran 48 yaşındaki Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girdi.
Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor.
2022'ye ailesi ile evde giren Seray Sever'in kırmızı elbisesi ile verdiği karnı burnunda pozları ilgi odağı oldu.