İkiz bebeklere hamile Seray Sever'den karnı burnunda pozlar... Beğeni ve yorum yağdı!

Eşi Eray Sünbül ile 3 yıl önce evlenen Seray Sever, geçtiğimiz gün hamile olduğunu açıklamıştı. İkiz bebeklere hamile olan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu Seray Sever'in hamilelik pozları kısa sürede fan sayfalarının da etkisiyle sosyal medyada yayıldı.



