İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde büyük yangın! 50 dükkan kül oldu

Olay yerinde inceleme yapan İmamoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, 50'ye yakın iş yerinin zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirterek, yangının kimyasal madde ağırlıklı olduğunu, bu nedenle itfaiye çalışanlarının yoğun bir mücadele verdiği söyledi.