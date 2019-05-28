İkisi de küçük yaşta şöhret oldu! Küçük İbo'dan Aleyna Tilki'ye eleştiri
Aleyna Tilki'nin en son sosyal medyaya yüklediği fotoğrafları olay olmuş, takipçileri Tilki'nin uyuşturucu kullandığına dair endişelendiklerini dile getirmişlerdi. Bir televizyon programına katılan Küçük İbo, kendi gibi küçük yaşlarda şöhreti yakalayan Tilki için açıklamalarda bulundu.
Aleyna Tilki, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Her yaptığı olay olan genç şarkıcının son Instagram paylaşımları ise takipçilerini çok endişelendirdi. Sosyal medyada 2,2 milyon takipçisi olan Tilki'nin son fotoğraflarına takipçilerinden yorum yağdı.
Genç şarkıcının ''Kıskan beni lütfen'' yazısıyla paylaştığı son fotoğraflarına, "Sen ne içiyorsun", "Kız bütün pozların esrar çekmiş gibi" gibi yorumlar yapıldı. Tilki'nin takipçileri, uyuşturucu kullandığını düşünerek endişenelendi.
Bir dönem gündemden düşmeyen küçük yaşlarda şöhreti yakalayan Küçük İbo lakaplı, İbrahim Küçük de Aleyna Tilki'nin davranışları ve pozları hakkında konuştu.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak katılan İbrahim Küçük, Aleyna Tilki'yi şu sözleriyle eleştirdi: