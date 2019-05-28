İkisi de küçük yaşta şöhret oldu! Küçük İbo'dan Aleyna Tilki'ye eleştiri

Aleyna Tilki, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Her yaptığı olay olan genç şarkıcının son Instagram paylaşımları ise takipçilerini çok endişelendirdi. Sosyal medyada 2,2 milyon takipçisi olan Tilki'nin son fotoğraflarına takipçilerinden yorum yağdı.