İkinci şansı verdi yine olmadı! Bircan Bali eşinden bir kez daha ayrıldı..
Uzun yıllardır Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, 2021 yılında tek celsede boşandı. Çift ocak ayında ilişkilerine bir şans daha vererek barıştı. Ancak Bircan Bali ile Ömer Gezen çifti mutluluğu yine yakalayamadı. Ve ikinci kez yolları ayrıldı.
Eylül 2019'da avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan Bali, 2020 yılında kızları Saygı Karen'i kucaklarına aldı. 2021 yılında ise üzücü bir şekilde tek celsede boşandı. Geçtiğimiz ocak ayında barışma kararı alan çiftten yine kötü haber geldi.
''Herkes çok iyi. Aramızda sorun yok, Saygı var"
Evliliklerine ikinci şansı veren ve sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan ikili, yollarını ayırdı. Ayrılık kararını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bircan Bali,
"İkinci kez şans verdiğimiz evliliğimizi yürütemediğimizi anladık. Herkes çok iyi. Aramızda sorun yok, Saygı var" dedi.
Çift, sosyal medyada birbiriyle olan fotoğrafları da kaldırdı.
İhanet sorusune ne cevap verdi?
Söylemezsem Olmaz'ın yanı sıra YouTube kanalı açarak program yapan Bircan Bali, mart ayında Ömer Gezen'i konuk almıştı. Bali, programda eski eşine "Beni hiç aldattın mı?" diye de sormuştu. Kendinden emin olan Gezen ise tek kelimelik cevap vererek "Hayır" demişti.