İkinci şansı verdi yine olmadı! Bircan Bali eşinden bir kez daha ayrıldı..

İhanet sorusune ne cevap verdi?

Söylemezsem Olmaz'ın yanı sıra YouTube kanalı açarak program yapan Bircan Bali, mart ayında Ömer Gezen'i konuk almıştı. Bali, programda eski eşine "Beni hiç aldattın mı?" diye de sormuştu. Kendinden emin olan Gezen ise tek kelimelik cevap vererek "Hayır" demişti.