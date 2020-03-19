İkinci kez baba olan Bekir Aksoy yaşadığı mutluluğu işte böyle anlattı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Bekir Aksoy, şunları söyledi:

''Normal doğum olarak gerçekleşti. Doğum sırasında eşimin yanındaydım. Mutluluğumu tarif edemem. İsim babası oğlum Emir oldu. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte bir ara aklımızda Korhan adı da geçmedi değil."