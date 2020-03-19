İkinci kez baba olan Bekir Aksoy yaşadığı mutluluğu işte böyle anlattı
Oyuncu Nazife Oğlakçıoğlu ile evli olan Bekir Aksoy, ikinci kez baba oldu. Aksoy, yaşadığı mutluluğu basın mensuplarıyla paylaştı.
Geçtiğimiz Eylül ayında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Nazife Oğlakçıoğlu ile birleştiren Bekir Aksoy, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlunun adını Asil koyan Bekir Aksoy, doğum sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Bekir Aksoy, şunları söyledi:
''Normal doğum olarak gerçekleşti. Doğum sırasında eşimin yanındaydım. Mutluluğumu tarif edemem. İsim babası oğlum Emir oldu. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte bir ara aklımızda Korhan adı da geçmedi değil."
Oğlu Asil'in 17 Mart'ta dünyaya geldiğinin altını çizen Bekir Aksoy, "Benim doğum günüm de bugün. Doğrusu bana doğum günü hediyesi oldu. Emir'in de bir hafta sonra... Aksoy ailesinin doğum günü haftası olarak geçireceğiz artık" diyerek gülümsedi.
Oğlunun 3.5 kilo olarak dünyaya geldiğini ifade eden Bekir Aksoy, koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz bu zorlu süreçte herkese sabır dilemeyi de ihmal etmedi.