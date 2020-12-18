İkinci kez baba olacak Eser Yenenler'den çocuk itirafı! 'Yapmaya devam edeceğiz'
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Eser Yenenler, önceki gün sunuculuğunu yapacağı ödül töreni için prova gerçekleştirdi. Yeneler, çocuk itirafıyla herkesi şaşırttı.
Pandemi sebebiyle 21 Aralık'ta dijital ortamdan gerçekleşecek INFLOW Awards ödül töreninin provaları önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşti. Sunuculuğunu yapacağı ödül töreni için prova gerçekleştiren Eser Yenenler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan Yenenler, "Tat ve koku kaybı yaşadığım için yediklerimden hiçbir şey anlamadım. Koronadan kilo alan bir tek benimdir herhalde. Benden sonra İbrahim ve Oğuzhan'da olunca ben negatife dönmeme rağmen insanlar benden kaçtı" ifadelerini kullandı.
Karantina günlerini soran gazetecilere cevap veren Eser Yenenler, "Kuzey'den dolayı şahane geçiyor. Evimizin neşesi. Berfu da, ben de onunla oyun oynamaktan, vakit geçirmekten çok zevk alıyoruz. Bambaşka bir mutluluk" şeklinde konuştu.
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, konuyla ilgili şunları söyledi:
''Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Aşı bulunana kadar artık, Allah ne verdiyse...''