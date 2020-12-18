İkinci kez baba olacak Eser Yenenler'den çocuk itirafı! 'Yapmaya devam edeceğiz'

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan Yenenler, "Tat ve koku kaybı yaşadığım için yediklerimden hiçbir şey anlamadım. Koronadan kilo alan bir tek benimdir herhalde. Benden sonra İbrahim ve Oğuzhan'da olunca ben negatife dönmeme rağmen insanlar benden kaçtı" ifadelerini kullandı.