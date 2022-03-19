İkinci kez anne olacak Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu Merve ÖZbey'in eşinin mesleği ne
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılında evlendiği Kenan Koçak ile Elif Özüm'ü kucağına almasının ardından ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 4 aylık hamile olan Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.
Ünlü oyuncu Merve Özbey, 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Özbey, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 4 aylık hamile olan Özbey'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.
Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Merve Özbey, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Geçen yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına alan 33 yaşındaki Özbey, yeniden anne olmak için gün sayıyor.
4 aylık hamile olan şarkıcının ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Bir kız annesi olan Özbey'in oğlu olacak. Şarkıcı eşiyle doğacak olan çocuklarına isim düşünüyor.
Her fırsatta 4 çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Özbey, müjdeli haberi sevenleriyle paylaşmıştı.