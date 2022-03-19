İkinci kez anne olacak Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu Merve ÖZbey'in eşinin mesleği ne

Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Merve Özbey, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Geçen yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına alan 33 yaşındaki Özbey, yeniden anne olmak için gün sayıyor.