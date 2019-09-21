İkinci kez anne olacak Bergüzar Korel'e hamilelik yasağı geldi böyle duyurdu
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'e hamilelik yasağı geldi.
Halit Ergenç ile 2009 yılında hayatını Bergüzar Korel 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi kucağına almıştı. Güzel oyuncu şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Bir yandan da mesleği olan oyunculuğa devam eden Korel, son olarak, Kızlar ve Oğlanlar adlı tiyatro oyununda rol alıyordu.
Fakat Korel, artık sahnelerde olamayacak. Kızlar ve Oğlanlar adlı tiyatro oyunu sırasında yaşadığı olumsuz bir durum nedeniyle Bergüzar Korel'e doktoru tarafından sahneye çıkma yasağı konuldu. Başarılı oyunculuk kariyeriyle akıllara kazınan oyuncu, hamilelik sürecinde sahnede olamayacağını söyledi.
Sosyal medya hesabı üzerinden hamilelik süreci boyunca sahnede olamayacağını duyuran Korel, şunları yazdı: "Çok severek oynadığım, yıllar sonra koşarak beni sahneye götüren duygularla dolu, Kızlar ve Oğlanlar oyunumuzun iptal olduğunu üzülerek bildirmek isterim.
Oyunumuzun yeni sezonu için yaptığımız ilk provasında her hamilelik sürecindeki anne adayını korkutacak ve gebelik sürecine tehdit ve tehlike oluşturacak bir durum yaşanması sebebiyle yapılan tetkikler sonucunda doktorum tarafından sahneye çıkışım yasaklandı.