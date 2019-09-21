İkinci kez anne olacak Bergüzar Korel'e hamilelik yasağı geldi böyle duyurdu

Halit Ergenç ile 2009 yılında hayatını Bergüzar Korel 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi kucağına almıştı. Güzel oyuncu şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Bir yandan da mesleği olan oyunculuğa devam eden Korel, son olarak, Kızlar ve Oğlanlar adlı tiyatro oyununda rol alıyordu.