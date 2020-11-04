İkinci el patladı sıfır araçların Kasım ayı fiyatları açıklandı! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Koronavirüs pandemisi nedeniyle üretimlerini bir süre durduran fabrikalar yeni taleplere yetişmekte zorlanıyor. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor.



İşte fiyatlar...