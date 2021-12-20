İkinci el otomobillerde kilometre saatine müdahale yaygınlaştı

Araç satın alacakların yükselen fiyatlar sebebiyle 10 yaş ve üzeri otomobillere eğilimlerinin arttığına dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, otomobillerin iyiden iyiye bir yatırım aracı haline geldiğini belirtirken, "Bazı modellerde 1 ay gibi kısa bir sürede 2 katına dahi çıkan araç fiyatları araç ihtiyacı olmayanları bile bir araç satın almaya yöneltiyor. Tüketicilerin özellikle 10 yaş ve üzeri araçlarda mekanik kontrollere daha fazla dikkat etmesini öneriyoruz. Zira bu araçların hasar geçmişi daha kabarık, bakımları aksatılmış olabilir. Sadece kaporta boyaya bakarak araç satın almayın" dedi.