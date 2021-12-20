İkinci el otomobillerde kilometre saatine müdahale yaygınlaştı
Özellikle eski model araçlarda kilometre saatine müdahale etmek yeni ve dijital araçlara göre daha kolay. İkinci el pazarındaki ortalamaya göre her 500 araçtan 2'sinde benzer durum var.
Pandemi süreciyle ikinci el araç pazarında başlayan fiyat artışı serüveni ardından yaşanan sıfır araç tedarik sıkıntısı ile adeta tavan yapmıştı.
İki yıllık hızlı fiyat yükselişinin ardından son dönemde yaşanan döviz yükselişi ve tedarik konusunda devam eden sıkıntılar yüzünden tavan seviyesine yükselen ikinci el fiyatları ikiye katladı.
Bu nedenlerden dolayı tüketicilerin alışkanlıklarında da değişimler yaşanmaya başladı.
Araç satın alacakların yükselen fiyatlar sebebiyle 10 yaş ve üzeri otomobillere eğilimlerinin arttığına dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, otomobillerin iyiden iyiye bir yatırım aracı haline geldiğini belirtirken, "Bazı modellerde 1 ay gibi kısa bir sürede 2 katına dahi çıkan araç fiyatları araç ihtiyacı olmayanları bile bir araç satın almaya yöneltiyor. Tüketicilerin özellikle 10 yaş ve üzeri araçlarda mekanik kontrollere daha fazla dikkat etmesini öneriyoruz. Zira bu araçların hasar geçmişi daha kabarık, bakımları aksatılmış olabilir. Sadece kaporta boyaya bakarak araç satın almayın" dedi.