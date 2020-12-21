İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü! Satışlar çakıldı uzmanlar nedenini açıkladı
Fiyatların kısa zaman önce anormal bir şekilde yükseldiği 2. el otomobilde rüzgar tersine döndü.. Piyasada fiyatlar adeta çakıldı...Uzmanlar bunun nedenini ikinci el aracın geleceği ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Kısa süre önce el yakan ikinci el otomobil fiyatları normal seviyelerine inmeye başladı. Koronavirüs salgının tekrar patlama yapması nedeniyle kısıtlamaların yeniden hayata geçirilmesi, sıfır araç üretimlerinin yeniden ivme kazanması, BDDK'nın vade kararı gibi birçok etmen bunda etkili oldu... Peki ikinci el araç piyasasında bundan sonra ne gibi gelişmeler olacak? Uzmanlar piyasadaki bu geri gidişin nedenlerini sıraladı..
Düşüş yüzde 17'lere kadar tırmandı
Koronavirüs salgını nedeniyle haftasonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi, otomotivde sektörünü durma noktasına getirdi. BDDK’nın kredilerde vade sınırlamasına gitmesinin de tüketiciyi kötü etkileyeceği ifade ediliyor. Otomobil satışlarındaki düşüş fiyatları aşağı çekmeye devam ederken İkinci elde fiyat düşüşü yüzde 17’ye kadar tırmanı. Sıfır araçta ise bayiler sektör temsilcilerinin deyimi ile ‘anormal’ indirimler gerçekleştiriyor.
BDDK'nın vade kararı
Geçen hafta kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında yeni düzenleme yapan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu kararıyla 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı ise 48 aydan 36 aya indirildi. BDDK tarafından yatılan bu adımın yanı sıra sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle otomobil satışlarında özellikle son 10 günde bir durgunluk meydana geldi.
Otomotivde en çok satış yapılan dönem aralık dönemi olmasına rağmen BDDK taksit ve kredi oranlarıyla ilgili yaptığı değişiklik ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otomobil satışlar diğer aylardan da kötü gidiyor.