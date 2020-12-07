İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi? Oto galerici açıkladı
Koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra yaşanan sıfır araç tedarik sorunu, vatandaşları ikinci el araç almaya yönlendirdi. Fazla seçeneğin olduğu piyasada vatandaşlar uyarılırken araç satın alırken dikkat edilmesi gereken kurallar altın değerinde önem taşıyor.
Her ihtiyaca yönelik araç bulunabilen ikinci el pazarında, bu kadar fazla seçeneğin olması ve oluşabilecek tehlikeli durumlar karar verme sürecinde alıcıları oldukça zora sokuyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen alıcılar ince eleyip sık dokurken zaman zaman hatalar da yapılabiliyor. Oto galerici Mustafa Üzer, araç alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.
Araç alırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken 4 altın kuraldan bahseden Üzer, “Birinci kuralımız; 5064’e mesaj çekeceğiz aracın şase numarasını; ‘Hasar S şasi numarası’ yazacağız. Arabamızın hasar kaydını göreceğiz." dedi.
Olmazsa olmaz bir şey: Konuşmasının devamında Üzer "İkinci kuralımız; telefonumuza HGS uygulamasını indireceğiz aracın geçmiş muayene sorgulamasını yapacağız. Üçüncü kural; araba ne olursa olsun alırken bir oto ekspertiz götürelim bu da olmazsa olmaz bir şey." şeklinde bahsetti.
4 altın kuralı yapsınlar: Satıcıları uyarak Üzer "Dördüncü kural ise; satış esnasında noter evrakımızı verelim satış işlemi başlayınca para transferi yapın. Paranızı hesabınızda görene kadar imza atmayın. Noterle irtibatlı olarak ama bu 4 altın kuralı yapsınlar. Bu sektör şu anda hızlı bir sektör herkes buna yöneliyor. Memur da olsa işçi de olsa herkes araba satma hevesinde, herkesin popüler mesleği” dedi.