İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi? Oto galerici açıkladı

4 altın kuralı yapsınlar: Satıcıları uyarak Üzer "Dördüncü kural ise; satış esnasında noter evrakımızı verelim satış işlemi başlayınca para transferi yapın. Paranızı hesabınızda görene kadar imza atmayın. Noterle irtibatlı olarak ama bu 4 altın kuralı yapsınlar. Bu sektör şu anda hızlı bir sektör herkes buna yöneliyor. Memur da olsa işçi de olsa herkes araba satma hevesinde, herkesin popüler mesleği” dedi.