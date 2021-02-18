İkinci el otomobil fiyatları sert düşüyor! Araba alacaklara uzmanlardan tavsiyeler
İkinci el araç piyasasında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı yaşanan hareketlilik, son aylarda yavaşladı. İkinci el araç satıcıları, fiyatların düştüğünü alım için uygun zaman olduğunu söyledi.
Sıfır otomobil fiyatlarını geçen ikinci el otomobillerin fiyatları düşüş seyrine girdi. Satın almaların gerilemesi, faizlerin yükselmesi ikinci el otomobil piyasasını etkiledi. İkinci el araç piyasasında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı yaşanan hareketlilik, son aylarda yavaşladı. İkinci el araç satıcıları, fiyatların düştüğünü alım için uygun zaman olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildi. Yaşanan üretim sıkıntısı, ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti.
Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlaması ile ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu. Bu da ikinci el otomobil almak isteyenlerin cazip fiyatlarda araç bulmasına olanak sağladı.
Otomobil almak isteyenler için fiyatların çok makul olduğunu söyleyen galericiler, son bir yılın en sakin günlerinin yaşandığını ifade ettiler.