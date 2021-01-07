İkinci el otomobil alacaklara flaş tüyolar! Araba almak için acele etmeyin

‘2021 yılı için bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor’ diyen Indicata Satış Direktörü Aslı Göker, şu öngörülerde bulundu:

- Son 10 yılın ortalamasına baktığımızda yıllık satış hacminin ortalama yüzde 19'u yılın ilk çeyreğinde gerçekleştiğini görüyoruz. Normal bir dönemde olsaydık yeni araç pazarındaki bu durum sebebiyle ikinci el pazarının canlı geçeceğini söyleyebilirdik.