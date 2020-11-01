İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Yeni tedbirler geliyor
İkinci el otomobil pazarındaki yüksek fiyat artışları Ankara’yı harekete geçirdi. İkinci el otomobil ithalatına izin verilmesi de dahil olmak üzere birçok tedbir değerlendiriliyor.
İkinci el otomobil pazarında yaşanan yüksek fiyat artışlarına hükümet el koymaya hazırlanıyor. Belirli bir yaşın altındaki ikinci el otomobil ithalatına izin verilmesi dahil olmak üzere bir dizi tedbirin değerlendirildiği söyleniyor.
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Pandemi ve kur etkisi olsa da galeriler, bireysel ya da ikinci el ticareti yapan şirketlerin fırsattan istifade suni olarak fiyatları yükselttiği gerekçesiyle harekete geçildi.
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Bu durumun ekonominin sağlıklı işleyişi aleyhine olumsuz söylentilere ve algılara neden olduğu düşünülüyor.
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İkinci el otomobil piyasasına odaklanan hükümetin gündeminde, piyasanın sağlıklı işleyişi için alınabilecek tüm önlemler olduğu söyleniyor.
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