İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar düşmeyecek
BURSA Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığını, fiyatlarda düşüş beklemediklerini söyledi.
Hakan Yanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci el araç satışlarını da etkilediğini söyledi.
Salgının etkilerinin yavaşlamasıyla, sıfır araç alamayanların ikinci ele araçlara yöneldiğini belirten Yanık, "Şu an ikinci elde hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlarda talepleri artırdı. İşlerimiz iyi durumda." dedi.
Yanık, fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini, aynı marka ve özelliklerdeki araçları sattıkları fiyata alamadıklarını dile getirerek Yanık, şöyle devam etti:
"Fiyatları sabitleyemiyoruz. Yaşanan kısır döngü ve fiyatların yükselmesi işlerimizi sekteye uğratsa da beklediğimiz satışa ulaşıyoruz ama kar marjlarımız bitme noktasına gelmiş durumda. Fiyatların artmasında en büyük etmen olarak galericiler gösteriliyor ancak galericiler fiyatların artışından hiçbir şekilde memnun değil. Yaptığımız ticarette devamlı bir artış olursa sermayemizde erime meydana gelir.