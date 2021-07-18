İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar düşmeyecek

"Fiyatları sabitleyemiyoruz. Yaşanan kısır döngü ve fiyatların yükselmesi işlerimizi sekteye uğratsa da beklediğimiz satışa ulaşıyoruz ama kar marjlarımız bitme noktasına gelmiş durumda. Fiyatların artmasında en büyük etmen olarak galericiler gösteriliyor ancak galericiler fiyatların artışından hiçbir şekilde memnun değil. Yaptığımız ticarette devamlı bir artış olursa sermayemizde erime meydana gelir.