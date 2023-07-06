İkinci el oto sitelerinde inanılmaz uyanıklık! Resmi Gazete'de yasağı görünce fiyatlardan üç sıfır sildiler!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeye ikinci el motorlu kara taşıtları, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan 1 Ocak 2024'e kadar ilan yoluyla pazarlanamayacak. Yasak, ikinci el otomobil piyasasını şişiren uyanıkları engellemeye yetmedi.