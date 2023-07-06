İkinci el oto sitelerinde inanılmaz uyanıklık! Resmi Gazete'de yasağı görünce fiyatlardan üç sıfır sildiler!
TİCARET Bakanlığı, ikinci el otomobil piyasasındaki balonu söndürmek için, ikinci el araçların sıfır aracın güncel fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla satılmasına 1 Ocak 2024'e kadar yasak getirdi. Yasak bugün devreye girerken, uyanıklar hemen mesaiye başladı. İkinci el otomobil satışı yapılan internet sitelerinde ilanlardaki fiyatların sonundan üç sıfır attı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeye ikinci el motorlu kara taşıtları, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan 1 Ocak 2024'e kadar ilan yoluyla pazarlanamayacak. Yasak, ikinci el otomobil piyasasını şişiren uyanıkları engellemeye yetmedi.
İkinci el araçların, yıl sonuna kadar sıfır araçların liste fiyatının üzerinde pazarlanamayacağı kararının ardından bazı araç sahipleri, söz konusu uygulamaya takılmamak için e-ticaret sitesine koydukları ilanların fiyatlarından üç sıfırı sildi.
Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçta yeni düzenlemesi 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.
Söz konusu karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanırken, ikinci aracını sıfır liste fiyatının üzerinde satmak isteyen araç sahipleri, ilanlarından 3 sıfırı sildi.