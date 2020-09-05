İkinci el oto satışlarında ekspertiz raporu artık zorunlu
İkinci el otomobil satışına getirilen yeni düzenlemeyle ekspertiz raporu zorunlu hale gelirildi. Bu uygulama ile mağduriyetlerin ortadan kalkacağı öngörülüyor.
Türkiye'de ikinci el araç piyasasında bir süredir hareketlilik sürerken, konuya ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçti.
Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliklerle, ikinci el araç ticareti yapanlara yeni yükümlülükler getirildi.
EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLU
Yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
Yürürlüğe giren yeni kurallara göre, artık yetki belgesine sahip olmayan kişiler yılda 3 adetten fazla araç satamayacak.
Yetki belgeli satıcılar ise ellerindeki araçları satarken, 8 yaşını geçmemiş ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için ekspertiz raporu almaları gerekecek.
"PİYASAYI HAREKETLENDİRECEK"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan oto ekspertizi Cihan Acar, yeni düzenlemenin ikinci el araç piyasasını hareketlendireceğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamadan güvenle araç satın alabilmesini sağlayacağını söyledi.
Oto ekspertizi Cihan Acar, düzenlemenin dolandırıcılara karşı vatandaşları koruyacağını vurguladı.