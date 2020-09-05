İkinci el oto satışlarında ekspertiz raporu artık zorunlu

EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLU

Yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yeni kurallara göre, artık yetki belgesine sahip olmayan kişiler yılda 3 adetten fazla araç satamayacak.

Yetki belgeli satıcılar ise ellerindeki araçları satarken, 8 yaşını geçmemiş ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için ekspertiz raporu almaları gerekecek.