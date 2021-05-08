İkinci el online oto pazarında satış ve fiyatlar düştü! En fazla tercih edilen dizel otomobiller oldu
Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bir önceki aya kıyasla yüzde 22 azalışla 142 bin 688 olurken, araç fiyatları yüzde 2,3 düştü. Online pazarda en fazla dizel otomobiller tercih edildi.
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, mart ayına kıyasla yüzde 22 azalarak 142 bin 688 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Mart ayında 182 bin 731 satış gerçekleşmişti.
Nisanda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.
Geçen yılın nisan ayında 127 bin 252 araç satılmıştı. Satışlarda Nisan 2020'ye göre yaklaşık yüzde 12 artış görülürken, bu yılın ilk 4 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 5 geriledi.
İlana çıkan araç sayısı yüzde 0,4 geriledi
Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin nisan ayına göre yüzde 88 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 333 bin 976 oldu. Nisanda ilana çıkan araçların yüzde 43'ü satıldı.