İkinci el online oto pazarında satış ve fiyatlar düştü! En fazla tercih edilen dizel otomobiller oldu

İlana çıkan araç sayısı yüzde 0,4 geriledi

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin nisan ayına göre yüzde 88 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 333 bin 976 oldu. Nisanda ilana çıkan araçların yüzde 43'ü satıldı.