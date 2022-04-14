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İkinci el araçların fiyatı uçtu hurda bile 40 bin lira sıfır otomobillere büyük zam geliyor

İkinci el araçların fiyatı uçtu hurda bile 40 bin lira sıfır otomobillere büyük zam geliyor

Araç alımında KDV'nin nisan ayı itibarıyla yüzde 1'den 18'e çıkarılması, ikinci el otomobil fiyatlarını uçurdu. Sıfır araçlara da büyük bir zam geliyor. Hurda arabanın fiyatı bile 40 bin lirayı geçti.

İkinci el araçların fiyatı uçtu hurda bile 40 bin lira sıfır otomobillere büyük zam geliyor

Nisan ayı itibarıyla otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranının yüzde 1’den yüzde 18’e çıkarılması, ikinci el fiyatlarında yeni zamlara yol açtı.

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İkinci el araçların fiyatı uçtu hurda bile 40 bin lira sıfır otomobillere büyük zam geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni düzenlemenin kurumsal ikinci el işi yapan firmaların maliyetlerini artıracağı, bunun da fiyatlara yüzde 2 civarında yansıyacağına yönelik beklentiler oluşmuştu. Yapılan zamlar ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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İkinci el araçların fiyatı uçtu hurda bile 40 bin lira sıfır otomobillere büyük zam geliyor

Satışlar düştü: Zaten en durgun günlerini yaşadığı belirtilen pazarda, fiyatların geldiği seviyeden dolayı satışların da düşmeye devam ettiği belirtildi.

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İkinci el araçların fiyatı uçtu hurda bile 40 bin lira sıfır otomobillere büyük zam geliyor

Hurdalar bile 40 bin TL: İkinci el araçta 100 bin liranın altındaki araçların hurdaya döndüğü, 2020 başında 5-10 bin TL olan hurda araçların bile 40 bin liraya çıktığı belirtilmişti.

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