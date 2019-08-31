İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor

Gümüş, “15 Günlük sigorta trafik sigortası içindeki teminattı. Yani noter satışından sonra satıcının trafik sigortasını yeni alıcı 15 gün süre ile kullanabiliyordu. Şu anda da kullabiliyor ama Eylül ayı itibari ile bu 15 günlük kısmı artık kullanamayacak. Yeni alıcı anında aldığı gün sigortasını kesmek zorunda kalacak. Yasa ile bu duyurulmuş durumda. Eylül itibari ile bu uygulama başlamış olacak. Burada şöyle düşünülmüştü. Yeni alıcının mağdur olmaması için yıllardır böyle bir uygulama yapılıyordu. İnsanlar başka illerde veya noterden çıktıklarında hemen sigortalarını yaptırmıyorlardı. Aldıkları kişinin sigortalarını kullanabiliyorlardı.