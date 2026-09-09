İkinci el araç pazarında hareketlilik! İlan fiyatları ağustosta yüzde 0,42 geriledi!

İKİNCİ ELDE EN FAZLA SATILAN ARAÇ BELLİ OLDU

Ağustosta ilanlarda en fazla yer alan marka Renault oldu. Ardından Fiat, Volkswagen, Ford ve Opel geldi. Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen de ilk 10 marka arasında yer aldı. Model bazında ise Clio ilk sıraya yerleşti. Megane, Egea, Corolla ve Astra onu takip etti. Ayrıca Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa da öne çıkan modeller arasında bulundu. Fiyat dağılımında 600 bin liraya kadar olan araçların payı yüzde 30 oldu. Böylece en büyük ilan grubunu bu araçlar oluşturdu. Ayrıca 600 bin-1 milyon lira aralığındaki araçların payı yüzde 27 olarak gerçekleşti. 1 milyon-1,4 milyon lira aralığının payı ise yüzde 20 oldu. Öte yandan 1,7 milyon lira üzerindeki araçların oranı yüzde 14 olarak kaydedildi. Yakıt türlerinde benzinli otomobillerin ağırlığı belirgin şekilde arttı. Benzinli araçların payı 6,3 puan yükselerek yüzde 45,3’e çıktı. Buna karşılık dizel araçların oranı 4,7 puan düşerek yüzde 36,5 oldu.