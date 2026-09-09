İkinci el araç pazarında hareketlilik! İlan fiyatları ağustosta yüzde 0,42 geriledi!
İkinci el araç fiyatları ağustos ayında yılın ilk aylık düşüşünü kaydetti. Ortalama ikinci el araç ilan fiyatı ağustosta yüzde 0,42 düşerek 913 bin 817 lira oldu. Ayrıca enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda aylık yüzde 2,21 gerileme kaydedildi.
Temmuz ayında ortalama ilan fiyatı 917 bin 614 lira seviyesindeydi. Ancak ağustosta bu rakam 913 bin 817 liraya geriledi. Böylece ortalama ilan fiyatlarında yılbaşından bu yana ilk aylık düşüş gerçekleşti. Reel fiyatlardaki gerileme ise daha belirgin oldu. Bununla birlikte sıfır otomobil kampanyaları ikinci el fiyatlarını da etkiledi. Sıfır araç pazarındaki daralma ise ağustos ayında devam etti.
İKİNCİ ELDE EN FAZLA SATILAN ARAÇ BELLİ OLDU
Ağustosta ilanlarda en fazla yer alan marka Renault oldu. Ardından Fiat, Volkswagen, Ford ve Opel geldi. Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen de ilk 10 marka arasında yer aldı. Model bazında ise Clio ilk sıraya yerleşti. Megane, Egea, Corolla ve Astra onu takip etti. Ayrıca Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa da öne çıkan modeller arasında bulundu. Fiyat dağılımında 600 bin liraya kadar olan araçların payı yüzde 30 oldu. Böylece en büyük ilan grubunu bu araçlar oluşturdu. Ayrıca 600 bin-1 milyon lira aralığındaki araçların payı yüzde 27 olarak gerçekleşti. 1 milyon-1,4 milyon lira aralığının payı ise yüzde 20 oldu. Öte yandan 1,7 milyon lira üzerindeki araçların oranı yüzde 14 olarak kaydedildi. Yakıt türlerinde benzinli otomobillerin ağırlığı belirgin şekilde arttı. Benzinli araçların payı 6,3 puan yükselerek yüzde 45,3’e çıktı. Buna karşılık dizel araçların oranı 4,7 puan düşerek yüzde 36,5 oldu.
LPG’li araçların payı ise yüzde 14,8’e geriledi. Ayrıca hibrit araçların payı yüzde 2,3 oldu. Elektrikli otomobillerin oranı yüzde 1 seviyesinde kaldı.
İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA HAREKETLİLİK ARTTI
arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, ağustosta piyasada hareketlilik gözlemlediklerini bildirdi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanmanın da talebi etkilediğini belirtti. Şirket, ikinci el araç satışlarının temmuza göre arttığını tahmin ederken hareketliliğin eylülde sürmesini bekliyor. Diğer taraftan sıfır araç pazarındaki daralma devam etti. ODMD verilerine göre pazar yıllık bazda yüzde 20,28 küçüldü.