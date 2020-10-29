İkinci el araç fiyatlarında büyük oyun deşifre oldu! Bakın ne yapıyorlar

Öyle ki; sektör temsilcilerine göre neredeyse her gün değişen fiyatlar yüzünden bugün ikinci el araç alacak bir vatandaşın ayırması gereken ortalama bütçe en az 120 bin TL bandına çıkmış durumda. Oysa ki bu oran 6-7 ay öncesine kadar 70-80 bin TL aralığındaydı. Bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere fiyatlara gelen zam yüzde 80'e yaklaşmış durumda.