İkinci el araç fiyatlarında büyük oyun deşifre oldu! Bakın ne yapıyorlar
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkaran ikinci el araçta fiyatları yükselten opsiyon yalanının ardından fiyatlar üzerinde oynanan bir oyun daha deşifre oldu.
Koronavirüs nedeniyle sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve döviz kurunun da etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar ikinci el araç piyasasını da doğrudan etkiliyor. Araç alacak çok sayıda kişi sıfır taraftaki rakamları görüp ikinci ele yönelince ister istemez fiyatlar da uçuşa geçiyor.
Öyle ki; sektör temsilcilerine göre neredeyse her gün değişen fiyatlar yüzünden bugün ikinci el araç alacak bir vatandaşın ayırması gereken ortalama bütçe en az 120 bin TL bandına çıkmış durumda. Oysa ki bu oran 6-7 ay öncesine kadar 70-80 bin TL aralığındaydı. Bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere fiyatlara gelen zam yüzde 80'e yaklaşmış durumda.
Fiyatlara yapay müdahale: Ancak ikinci elde fiyatların yükselmesinin tek nedeni şüphesiz sıfır araç tarafındaki tedarik sıkıntısı ve değişen döviz kurları değil. İkinci ele yönelik ortaya çıkan eğilimi daha büyük kar kapısına döndürmek isteyenler fiyatları da yapay olarak sürekli yukarı yönlü manipüle ediyor.
Opsiyon yalanı ortaya çıktı: Bunun en bariz örneklerinden birini ise yenisafak.com, geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği ikinci eldeki opsiyon yalanı ile deşifre etmişti. Online kanallar üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da ‘Opsiyonlanmıştır’ yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıkmış, söz konusu ilanların sayısının da sadece bir ilan sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.