İkinci el arabayı sıfır diye verdiği söylenen Sibel Can'ın davasında yeni gelişme!
Sibel Can'ın kendisine ikinci el otomobili sıfır olarak sattığını iddia eden Mehmet Çelik, davayı kazandığını söyledi. Can, bu söylemi yalanladı.
Bir otomotiv sahibi olan Mehmet Çelik, Sibel Can'ın kendisine, 'ikinci el otomobili sıfır olarak sattı' iddiasıyla açtığı davayı kazandığını söyledi. Hatta basın açıklaması yapan Çelik şunları dile getirdi:
"Kamuoyunda, 'Sibel Can Davası' olarak bilinen ve aleyhimize propaganda malzemesi olarak kullanılan davadaki haklılığımız üst mahkeme tarafından verilen kararla onaylanmıştır.''
''Yapmış olduğumuz itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilmiş ve 'haksız olarak şikayete konu edilen aracın herhangi bir suç kastı ile satışa konu edilmediği, şahsım veya yetkilisi olduğum şirketin dolandırıcılık veya başkaca herhangi suça konu eylemde bulunmadığı' mahkeme kararıyla tespit edilmiştir."
9 yıl süren davada mahkeme Çelik'e nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis 80 bin TL de adli hapis cezası vermişti. Çelik, karara itiraz etmiş, davayı bir üst mahkemeye taşımıştı