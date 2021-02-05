İkinci el arabayı sıfır diye verdiği söylenen Sibel Can'ın davasında yeni gelişme!

''Yapmış olduğumuz itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilmiş ve 'haksız olarak şikayete konu edilen aracın herhangi bir suç kastı ile satışa konu edilmediği, şahsım veya yetkilisi olduğum şirketin dolandırıcılık veya başkaca herhangi suça konu eylemde bulunmadığı' mahkeme kararıyla tespit edilmiştir."