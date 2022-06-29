İkinci el araba almak isteyenlere bayram öncesi kötü haber!
Sıfır araba fiyatlarının cep yakması sonrası vatandaşlar çoğunlukla ikinci el araçlara yönelmiş durumda. Ancak ikinci el araba piyasasında da bayram öncesi artış yaşanıyor...
İkinci el araç almayı düşünenlere bayram öncesi Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç'tan kötü haber geldi.
Aydın Erkoç, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte 2. el araç piyasasındaki hareketliliğin yukarıya doğru ivme kazandığını belirtti.
Erkoç, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın ilk 5 ayında 1 milyon 772 bin 105 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarının, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 456 bin 879 adet olduğunu anlattı.
Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan sıkıntıların talebi ikinci ele kaydırdığını, tüketicilerin, bayramın da yaklaşmasıyla ikinci ele yöneldiğini ifade eden Erkoç, artan talep ve yükselen maliyetlerle otomobil fiyatlarının da yükseldiğine dikkati çekti.