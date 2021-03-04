İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanı 'kesinlikle şu anda tavsiye ederiz' dedi

"Mesleğin erbabı olmayan, vergi levhaları, oda kaydı, mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerden araç almasınlar. Çünkü bir sıkıntı yaşadıklarında federasyon olarak en azından bizim bunu takip etme, vatandaşlara yardımcı olma şansımız var."