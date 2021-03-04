İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanı 'kesinlikle şu anda tavsiye ederiz' dedi
İkinci el piyasasında fiyatlar düşüyor. İkinci el araba almak için uygun zaman mı? Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç'tan ikinci el araç alacaklara flaş tüyolar geldi...
İkinci el otomobil piyasası koronavirüs salgını ve dolardaki artış nedenile geçen yıl tavan yaptı. Fiyatlar son dönemde düşüşe geçse de istenilen düzeye inmedi. İkinci araç almayı düşünenler de beklemede kalmaa devam ediyor. Fiyatların düşeceği beklentisi de bunda etkili oluyor. İşin uzmanı ikinci el araba alacaklara "şimdi tam zamanı" dedi.
kinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik beklentisi Bahar mevsimine girilmesiyle birlikte yükseldi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil piyasasındaki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aydın Erkoç, "Önümüzde Bahar ve yaz ayı var. Otomobil almayı düşünenlere bir an evvel almalarını tavsiye ederiz." dedi.
Araç alırken bunlara dikkat edin!
Aykın Erkoç, vatandaşlara araç-alım satımıyla ilgili de uyarılarda bulundu. Erkoç, otomobillerin kurumsal ve tanıdık yerlerden alınması gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Mesleğin erbabı olmayan, vergi levhaları, oda kaydı, mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerden araç almasınlar. Çünkü bir sıkıntı yaşadıklarında federasyon olarak en azından bizim bunu takip etme, vatandaşlara yardımcı olma şansımız var."