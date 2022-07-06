İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı göründü!
2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Burak Özçivit'le ikinci çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen 2.5 aylık hamile Fahriye Evcen ailesi ile Bodrum tatiline gitti. Tatil sırasında hayranları ile fotoğraf çektiren Evcen belirginleşen karnı ile dikkat çekti.
Çalıkuşu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında nikah masasına oturmuşlardı.
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2019 yılında ilk çocukları Karan Özçivit'i kucaklarına alan ünlü çift ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşıyor.
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Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi muhabirlerle paylaşan çift Burak Özçivit'in eşine aldığı doğum hediyeleri ile uzun bir süre gündemden düşmemişti.
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İkinci hamileliği için eşinin hediyelerine boğulan iki buçuk aylık hamile olan Fahriye Evcen ailesi ile birlikte Bodrum'a tatil yapmaya gitti.
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