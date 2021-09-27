İkimizin Sırrı Yargı İçimizden Biri Uzak Şehrin Masalı Bülent Ersoy Masterchef'e reyting şoku!
26 Eylül 2021'in reyting sonuçları Uzak Şehrin Masalı, İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Yargı, Masterchef Türkiye ve Benzemez Kimse Bize'yi hüsrana uğrattı.
Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynattı. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay bardağı taşıran son damla olmuştu. Çocuklarını alıp evi terk ettiği Uzak Şehrin Masalı reytingde umduğunu bulamadı.
Karakolda yaşananlardan sonra herkesin gözü Neva'ya çevrilmiştir. Kasım, Neva'nın restorandan gönderilmesini ister. Ece ise Neva hakkında her şeyi öğrenmek için harekete geçtiği İkimizin Sırrı reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Sunuculuğunu Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy ve Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser’in yaptığı programın bu haftaki konukları ise; Kibariye ve Şafak Sezer oldu. Renkli anların yaşandığı program ilk 10'a giremedi.
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.Hamza'nın elendiği bölüm reytinglerde hüsrana uğradı.