İkimizin Sırrı Sen Çal Kapımı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
22 Ağustos 2021'in reyting sonuçları İkimizin Sırrı ve Sen Çal Kapımı'yı hüsrana uğrattı.
Artlife’taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmadığı Sen Çal Kapımı reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Neva'nın test sonuçları olumlu çıkınca kızını kurtarmak için Alp'ten avans alır. Fakat hiçbir şey düşündüğü kadar kolay olmaz. Yasadışı işindeki anlaşması bozulan Korhan zor durumda kalınca Neva'yı daha da sıkıştırır. Neva eli silahlı adamlar arasında çaresiz kaldığında hiç ummadığı bir yerden yardım alır. Alp kendisini ateşin ortasına attığı İkimizin Sırrı reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
10 - Hava Durumu (Kanal D)
9 - Petrol Kralları (Fox TV)