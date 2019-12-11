İkili hakkında bomba iddia! Defne Samyeli ve Cem Yılmaz barıştı
Geçtiğimiz aylarda ayrılan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın barışmalarının an meselesi olduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz ay 1,5 yıllık ilişkilerini bitiren magazin gündeminin gözde çifti Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrılığının ardından birçok iddia ortaya atılmış, ikili bu iddialar karşısında sessizliğini korumuştu. Şimdilerde ortaya atılan bir iddia ise ikilinin hayranlarını oldukça sevindirdi.
İddialara göre, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Bebek'te bir otelde buluştu ve baş başa beraber yemek yedi. Ünlü çiftin sorunları konuşarak aştığı ve barışmalarının an meselesi olduğu iddia edildi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta Mahsun Kırmızgıül'ün Mucize Aşk 2 filminin galasına yalnız katılan Cem Yılmaz, objektiflere poz verirken sağ kolunu açarak hayali sevgilisine ''Gel hayatım'' diyerek espiri yapmış, Yılmaz'ın bu hamlesi çok eleştirilmişti.
Cem Yılmaz'ın hayali sevgili hamlesinin ardından gelen eleştirilerden en dikkat çekeni ise ''Cem Yılmaz, hayali sevgilisine gösterdiği nezaketi ne eşine ne de sevgililerine gösterdi'' oldu.