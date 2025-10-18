BIST 10.209
İki yıllık evlilikte ilginç son! Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarılarak boşandı

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evliliklerindeki krizi atlatamadı. Çift boşanacaklarını sosyal medyadan duyurmuştu.

Melek Mosso, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 2 yıllık eşi Serkan Sağdıç’a ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma’ davası açtı.

Dün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davaya birlikte gelen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, duruşma öncesi birbirlerine sarılarak veda etti.

Mahkeme, ikilinin ‘anlaşmalı’ olarak boşanmasına karar verdi.

Mosso ile Sağdıç’ın mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirlerinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadılar.

