İki yılda 127 bin kişi hayatını kaybetti! İşte İstanbul'da havası en kirli ve en temiz ilçeler
Kışın yakılan soba, artan betonlaşma ve yoğun trafik hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Alınan her nefes hastalıklara hatta ölüme bile davetiye çıkarıyor. İstanbul'un da havasının en kirli ve en temiz olduğu ilçeleri de belirlendi.
Yapılan bir araştırmaya göre Alzheimer ve demans semptomlarının çevresel faktörlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Star Haber'den Canan Yıldırım'ın haberine göre sadece iki yılda ülkemizde yaklaşık 127 bin kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise bu rakam 8 milyonun üzerinde.İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, normal bir günde bir insanın 15 kilogram hava soluduğunu dile getirdi.Toros, "Soluduğumuz hava nefes yoluyla akciğerlere oradan kalp damar yoluyla tüm vücudumuza yayılıyor." dedi.
2023-2024 verilerine göre, megakentte hava kirliliğinin en fazla olduğu ilçeler şunlar:
Esenyurt