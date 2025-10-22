İki yılda 127 bin kişi hayatını kaybetti! İşte İstanbul'da havası en kirli ve en temiz ilçeler

Star Haber'den Canan Yıldırım'ın haberine göre sadece iki yılda ülkemizde yaklaşık 127 bin kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise bu rakam 8 milyonun üzerinde.İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, normal bir günde bir insanın 15 kilogram hava soluduğunu dile getirdi.Toros, "Soluduğumuz hava nefes yoluyla akciğerlere oradan kalp damar yoluyla tüm vücudumuza yayılıyor." dedi.



