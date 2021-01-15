İki yıl önce boşanan Coşkun Sabah bekarlıktan usandı! 'Evleneceğim'
Coşkun Sabah, özel hayatından bahsederken bekarlığın kendisine göre bir şey olmadığını belirtti. Evlenmek istediğini dile getirdi.
Son zamanlarda kızı Roza Sabah'ın fotoğraflarına dair yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden olan Coşkun Sabah, özel hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çekti. Yeni bir şarkıya imzasını atan Sabah, "Gönlümün Kıymetlisi" için klip çekimi yaptı.
Basın toplantısında Canan Çal ile birlikte düet yaparak, seslendirdiği şarkısının büyük beğeni topladığını söyleyen Sabah, özel hayatıyla da ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Yeni şarkısı hakkında konuşan Coşkun Sabah, şunları söyledi:
"Son zamanlarda buna benzer çok etkili güzel şarkılar çıktı. Bu da onlardan biri. Evde yalnız kaldığım zamanlarda şarkı bestelemek için çok uygun ortamlar ortaya çıkıyor. Yalnızken üretim çok daha kolay oluyor.
''Bir bestecinin en iyi zamanı yalnızlığıdır. Ben üreten bir sanatçı olarak da sadece yaptığım işle anılmak istiyorum. Bizim gibi üç beş tane kalan ve üreten sanatçılar var.''