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"İki yaşındaki kızıma öğrettim" derken Özge Özder duygu dolu anlar yaşadı gözleri doldu

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"İki yaşındaki kızıma öğrettim" derken Özge Özder duygu dolu anlar yaşadı gözleri doldu

Deprem felaketinin ardından sahipsiz kalan hayvanlar için afet bölgesine giden Oyuncu Özge Özder, Marmara depremi endişesini dile getirdi. Özder, konuştuğu sırada duygu dolu anlar yaşadı.

"İki yaşındaki kızıma öğrettim" derken Özge Özder duygu dolu anlar yaşadı gözleri doldu

Oyuncu Özge Özder ile müzisyen Sinan Güleryüz 2018'de nikah masasına oturmuş, 2021'de de kızları Eva Luna dünyaya gelmişti. Özge Özder, deprem felaketinin ardından sahipsiz kalan hayvanlar için afet bölgesine gitmişti.

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"İki yaşındaki kızıma öğrettim" derken Özge Özder duygu dolu anlar yaşadı gözleri doldu

Önceki akşam Akmerkez'de objektiflere yansıyan Özge Özder "Yapılması gerekeni en hızlı şekilde yapmak gerekiyor. İnsanlar başka bir travma yaşamasınlar istiyorum" diye konuştu ardından şöyle ekledi:

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"İki yaşındaki kızıma öğrettim" derken Özge Özder duygu dolu anlar yaşadı gözleri doldu

"4 defa daha gitmek istedim ama iptal oldu. Son gittiğimde yine büyük bir artçı deprem olmuştu. Ama buradan da yardımcı oluyoruz elimizden geldiğinin fazlasıyla" 

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"İki yaşındaki kızıma öğrettim" derken Özge Özder duygu dolu anlar yaşadı gözleri doldu

Özge Özder beklenen Marmara depremi için de endişeli olduğunu ve ailecek hazırlık yapmaya çalıştıklarını söyledi.  

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