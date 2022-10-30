İki Rus turiste öyle müstehcen şeyler yaptı ki kocası sinirinden delirdi!
Tik Tok'ta çektiği videolar ile kısa sürede fenomen olan ve Çılgın Dondurmacı lakabı ile nam salan Mehmet Dinç yine yaptı yapacağını. Kendi söylediği şarkılar ile kadınlar dans ettiren ve görüntülerini instagram hesabından paylaşan Çılgın Dondurmacı 2 Rus turiste yaptıkları ile yine olay oldu! Görenler bu kadar da fazla dedi.
Çektiği dans videoları ile bir anda üne kavuşan, Çılgın Dondurmacı lakabı ile sınırları Türkiye'yi aşan, hatta onunla dans etmek için yurtdışından gelen takipçileri ile ilginç videolar paylaşan Mehmet Dinç son yılların en popüler isimlerinden biri oldu. Çılgın Dondurmacı 2 Rus turistle öyle bir dans etti ki görenler şaştı kaldı. Genç kızlarla birlikte kendinden geçen Çılgın Dondurmacı erotik dansıyla ağızları açık bıraktı.
Çektiği dans videolarıyla ünlenen ve milyonlarca takipçiye ulaşan Çılgın Dondurmacı durmak ne bilmiyor. Sosyal medya hesaplarından kadın müşterileriyle birlikte ettiği dans videolarını paylaşan Çılgın Dondurmacı gündemde en çok konuşulan isimlerden biri. Genellikle kadın müşterileriyle birlikte dans etmeyi tercih eden Çılgın Dondurmacı bu sefer sınırları çok zorladı.
İki Rus turistle birlikte dans eden Çılgın Dondurmacı erotik dansıyla herkesin ağzını açık bıraktı. Genç kızların rahat tavırları çevredekileri şaşkına çevirirken ortalık bir anda karıştı. Çılgın Dondurmacı'yı o halde gören eşi kadınlarla saç baş kavga etti. İzleyenler şok oldu! Bakın Çılgın Dondurmacı'nın son videosunda neler olmuş?
Sosyal medya hesaplarından paylaştığı dans videolarıyla izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı artık dünya çapında tanınan bir isim haline geldi. Milyonlarca takipçiye ulaşan Çılgın Dondurmacı son videosuyla yine rekor kırmaya devam ediyor. İki Rus turistle dans eden Çılgın Dondurmacı tam 3 milyona yakın izlendi. Erotik dansıyla ağızları açık bırakan dondurmacı yine yaptı yapacağını.