İki Rus turiste öyle müstehcen şeyler yaptı ki kocası sinirinden delirdi!

Çektiği dans videoları ile bir anda üne kavuşan, Çılgın Dondurmacı lakabı ile sınırları Türkiye'yi aşan, hatta onunla dans etmek için yurtdışından gelen takipçileri ile ilginç videolar paylaşan Mehmet Dinç son yılların en popüler isimlerinden biri oldu. Çılgın Dondurmacı 2 Rus turistle öyle bir dans etti ki görenler şaştı kaldı. Genç kızlarla birlikte kendinden geçen Çılgın Dondurmacı erotik dansıyla ağızları açık bıraktı.