İki oyuncuyu yan yana görenin ağzı açık kalıyor. Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'ya ikizi kadar benzeyen ünlü kim?

Benzerliğine yorum yağıyor

İkili adeta ikiz bir kardeş, bir akraba gibi birbirine benziyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan her iki ünlünün de paylaştığı fotoğrafların altına Özgü Kaya ve Yağmur Tanrısevsin benzerliğiyle ilgili onlarca yorum geliyor.