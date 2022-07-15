İki oyuncuyu yan yana görenin ağzı açık kalıyor. Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'ya ikizi kadar benzeyen ünlü kim?
Geçtiğimiz günlerde sezon finali ile ekranlara ara veren "Üç Kız Kardeş" te Türkan rolüyle adından söz ettiren güzelliği ile kendisine hayran bırakan Özgü Kaya ile sempatik oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in benzerliği sosyal medyaya bomba gibi düştü. Sosyal medyayı kullanan ünlülerin paylaştığı fotoğraflara, binlerce yorum yağıyor. Tıpa tıp benzeyen ikiliye takipçilerden bazıları Yağmur Tanrısevsin ve Özgü Kaya kardeş mi? yorumunu yaptı. İşte haberin detayları...
Ekranların fenomen dizisi "Üç Kız Kardeş" te Türkan karakterini canlandıran, güzelliği ile kendisine hayran bırakan Özgü Kaya ve oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in benzerliği sosyal medyada olay oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin paylaştığı fotoğraflara, binlerce yorum yağıyor. Gözlerine inanamayan takipçilerden bazıları Yağmur Tanrısevsin ve Özgü Kaya kardeş mi? yorumunu yaptı. İşte haberin detayları...
Görenler şaşıp kalıyor
Üç Kız Kardeş dizisinin başrolü Özgü Kaya ve Yağmur Tanrısevsin'in benzerliği sık sık konuşuluyor. İki ünlü isim birbirine o kadar çok benziyor ki görenler hayret ediyor
Benzerliğine yorum yağıyor
İkili adeta ikiz bir kardeş, bir akraba gibi birbirine benziyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan her iki ünlünün de paylaştığı fotoğrafların altına Özgü Kaya ve Yağmur Tanrısevsin benzerliğiyle ilgili onlarca yorum geliyor.
Herkes onları karıştırıyor
Yepyeni dizi ve film projeleriyle karşımıza çıkan iki ünlü oyuncu birbirine o kadar çok benziyor ki gören herkes onları karıştırıyor