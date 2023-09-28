İki kız çocuğuna markette korkunç saldırı! Ağabeylerinin eski eşinin yakınları tarafından öldüresiyle dövüldüler

“Vazoyla kardeşimin kafasına ölümüne vuruyor”

Yaşananları anlatan ağabey Hasan Aslan, “Markette bir kişi kız kardeşlerimin kaçmasını engelliyor, diğerleri de vazoyla kardeşimin kafasına ölümüne vuruyor. Diğeri de tekme ile karınlarına vuruyor ve çevredekiler ayırıyor. Markette değil de dışarıda bir yerde yakalasalardı öldürebilirlerdi."