İki kız çocuğuna markette korkunç saldırı! Ağabeylerinin eski eşinin yakınları tarafından öldüresiyle dövüldüler
Gaziantep Şahinbey'de bir zincir markete giden iki kız kardeş ağabeylerinin eski eşinin yakınları tarafından markette saldırıya uğradı. Kız kardeşler markette öldüresiye dövüldü. Saldırıya uğrama anları marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, 12 Ağustos'ta Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için bir zincir markete giren Hatice (16) ve Dilara (14) Aslan isimli iki kardeş, ağabeylerinin 3 yıl önce boşandığı eski eşinin A.Y., F.Y., G.K. ve A.Y. isimli yakınları tarafından takip edilerek market içerisinde sıkıştırıldı.
İki kardeş marketten çıkarak kaçmak isterken, kendilerini takip eden 4 şahsın saldırısına uğradı. Kız çocuklarının vazo ile kafalarına vurulma anları ile tekme tokat ve yumruklu saldırıya uğrama anları ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganların elinden güçlükle alınan 2 kız çocuğu, olay sonrası kaldırıldıkları hastanede 2 gün yoğun bakımda tedavi gördü.
Aile saldırganların serbest bırakılmasına tepki gösterdi
2 kız çocuğu olay sonrası psikolojik olarak da sorunlar yaşarken, yaşananlara isyan eden kız çocuklarının annesi Yıldız ile ağabeyleri Hasan Aslan saldırı görüntülerine rağmen saldırganların serbest bırakılmasına ve hala kendilerini tehdit etmelerine tepki gösterdi.
“Vazoyla kardeşimin kafasına ölümüne vuruyor”
Yaşananları anlatan ağabey Hasan Aslan, “Markette bir kişi kız kardeşlerimin kaçmasını engelliyor, diğerleri de vazoyla kardeşimin kafasına ölümüne vuruyor. Diğeri de tekme ile karınlarına vuruyor ve çevredekiler ayırıyor. Markette değil de dışarıda bir yerde yakalasalardı öldürebilirlerdi."