İki kez öldü! Tıp dünyasında eşi benzerine zor rastlanan olay

Ameliyattan önce teklif

Başarısız bir operasyonun ardından amatör kaleci, kısa bir süre sonra ikinci kez nakil için ameliyat masasına yattı. Zor bir ameliyata gireceğinin farkındaydı, ancak buna rağmen iyileştiğini hayal ederek hayatını yeniden şekillendirebilmek için adım attı.

Birkaç senedir birlikte olduğu kız arkadaşı Ellie Spencer, hastalığı süresince onun bir dakika bile yanından ayrılmamıştı. Tüm bu zorlu süreçte yanında olan kız arkadaşıyla hayatını birleştirmek isteyen Brooklyn de işini garantiye almak istedi ve nakledilecek yeni kalpten önce kendi kalbi hâlâ bedenindeyken kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Aldığı cevap ise 'evet' oldu.