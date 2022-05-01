İki kez öldü! Tıp dünyasında eşi benzerine zor rastlanan olay
Kuzey Galler'deki Prestatyn kasabası futbol takımında oynayan 20 yaşındaki Brooklyn Peakman, doğduktan hemen sonra iki büyük kalp ameliyatı geçirdi. Kalbinin iki ana kan damarı ters yönde olan ve kanı yanlış yönlere akan Brooklyn girdiği ameliyatta iki kez öldü, hayatı boyunca da zor günler yaşadı. Başına gelenler filmleri aratmayacak cinsten
20 yaşındaki genç futbolcu yaşadığı kalp rahatsızlığından dolayı gerçek anlamda iki kez öldü! Bunlardan ilkini 17 dakika boyunca süren bir felç atağı sırasında yaşadı. Bu felç teknik olarak kişinin tüm fonksiyonlarını durduruyordu. 17 dakikanın ardından hayata dönen genç adam ikinci ölümünü de bir Noel gecesi girdiği ameliyatta yaşadı. Ameliyatta işlerin ters gitmesi sonucu girdiği koma yüzünden Brooklyn ikinci kez öldü ve dakikalar sonra yeniden kalbi atmaya başladı. Tüm bu yaşananların ardından doktorlar acil bir şekilde kalp nakline ihtiyacı olduğunu söyledi.
Heyecanı yarıda kaldı
İki kez ölen ve hayata dönen Brooklyn için ailesi oldukça endişeliydi. Uzmanların yaşaması için elinden geleni yapmaları yine de yaşanan korkuyu telafi etmeye yetmiyordu. Teknik olarak çok az kişinin başına gelen bu olaydan sonra Brooklyn hayata var gücüyle sarılmaya devam etti. Uzun yıllar uygun kalbin nakli için bekleyen genç adama sonunda uygun bir donör bulundu. Heyecanla ameliyata giren Brooklyn'in göğsü açılmıştı ve kalp nakli için bekliyordu ancak bu sefer de ameliyat iptal edildi. Doktorlar, donör organın eşleşmesini yetersiz bulduğu için nakli gerçekleştirmedi.
Ameliyattan önce teklif
Başarısız bir operasyonun ardından amatör kaleci, kısa bir süre sonra ikinci kez nakil için ameliyat masasına yattı. Zor bir ameliyata gireceğinin farkındaydı, ancak buna rağmen iyileştiğini hayal ederek hayatını yeniden şekillendirebilmek için adım attı.
Birkaç senedir birlikte olduğu kız arkadaşı Ellie Spencer, hastalığı süresince onun bir dakika bile yanından ayrılmamıştı. Tüm bu zorlu süreçte yanında olan kız arkadaşıyla hayatını birleştirmek isteyen Brooklyn de işini garantiye almak istedi ve nakledilecek yeni kalpten önce kendi kalbi hâlâ bedenindeyken kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Aldığı cevap ise 'evet' oldu.
'Büyük bir mucize'
Ameliyattan başarıyla çıkan Brooklyn Peakman yavaş yavaş sağlığına kavuştu. Yeni nakledilen kalbi tıpkı kendi kalbi gibi kız arkadaşını tanıdığı ve aynı şekilde attığı için oldukça mutlu. Genç adam yeni kalbine ise 'Paddy' adını verdi. Doktorların endişeli olduğu bu ameliyattan Brooklyn'nin başarıyla çıkması 'büyük bir mucize' olarak adlandırılıyor.