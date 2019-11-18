İki kere kanseri yenen şarkıcı Gülay hastaneye kaldırıldı son durumu nasıl?

'Cesaretin Var mı Aşka' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Gülay, yıllardır savaştığı kanseri iki kere yenmişti ki dün gece gelen haber, sevenlerini yıktı. Dün gece geç saatlerde rahatsızlanan şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı.