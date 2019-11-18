İki kere kanseri yenen şarkıcı Gülay hastaneye kaldırıldı son durumu nasıl?
90'lı yıllara 'Cesaretin Var mı Aşka?' şarkısıyla damga vuran 49 yaşındaki şarkıcı Gülay, hastaneye kaldırıldı.
'Cesaretin Var mı Aşka' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Gülay, yıllardır savaştığı kanseri iki kere yenmişti ki dün gece gelen haber, sevenlerini yıktı. Dün gece geç saatlerde rahatsızlanan şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı.
49 yaşındaki şarkıcının trombosit seviyesinin düşmesiyle rahatsızlandığı tespit edildi. Ünlü şarkıcının yapılan tetkiklerde kanında yüksek oranda enfeksiyon çıktı.
Hastaneden yayınlanan görüntülerde şarkıcının moralinin iyi olduğu ancak belli bir süre hastanede tedavi görmesi gerektiği belirtildi.
Destek için saçlarını kazıtmıştı: 10 sene önce böbrek kanserine yakalanarak tek böbreğini kaybeden Gülay, Geçtiğimiz yaz aylarında da, kemoterapi hastalarına destek amacıyla düzenlenen Saçım Saçın Olsun kampanyaya katılmış, sevilen şarkıcı, saçlarını kazıtmıştı.