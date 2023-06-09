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İki katlı müstakil evde feci ölüm! Çığlıklarını duyup ihbar ettiler

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İki katlı müstakil evde feci ölüm! Çığlıklarını duyup ihbar ettiler

BURDUR’dan son gelen haber korkunç! İki katlı müstakil evin asansörüne kafası sıkışan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İki katlı müstakil evde feci ölüm! Çığlıklarını duyup ihbar ettiler

Ayağındaki kırık sebebiyle hastanedeki   tedavisinin ardından Melek Çardak (76), torunuyla birlikte evine geldi. Eve geldiklerinde torunu tarafından tekerlekli sandalye ile evin dışına sonradan yapılan asansöre bindirilen Çardak, asansörün hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybederek tekerlekli sandalyeden asansörün içine devrildi. 

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İki katlı müstakil evde feci ölüm! Çığlıklarını duyup ihbar ettiler

Kabin ile duvar arasında boşluk bulunan asansörün içine kafası sıkışan Çakar’ın çığlıklarını duyan torunu hemen asansörü durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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İki katlı müstakil evde feci ölüm! Çığlıklarını duyup ihbar ettiler

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında Melek Çardak’ın vücudu asansöre sıkışmış vaziyette bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çardak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki katlı müstakil evde feci ölüm! Çığlıklarını duyup ihbar ettiler
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