İki katlı müstakil evde feci ölüm! Çığlıklarını duyup ihbar ettiler
BURDUR’dan son gelen haber korkunç! İki katlı müstakil evin asansörüne kafası sıkışan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Ayağındaki kırık sebebiyle hastanedeki tedavisinin ardından Melek Çardak (76), torunuyla birlikte evine geldi. Eve geldiklerinde torunu tarafından tekerlekli sandalye ile evin dışına sonradan yapılan asansöre bindirilen Çardak, asansörün hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybederek tekerlekli sandalyeden asansörün içine devrildi.
Kabin ile duvar arasında boşluk bulunan asansörün içine kafası sıkışan Çakar’ın çığlıklarını duyan torunu hemen asansörü durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında Melek Çardak’ın vücudu asansöre sıkışmış vaziyette bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çardak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.