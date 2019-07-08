İki kafalı doğdu! Doktorlar yaşamaz dedi
Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki kafalı olarak dünyaya gelen ve doktorların "Hemen ölür" dediği bebek için anne ve babası çare arıyor. Her gece öleceği korkusuyla bebeklerini uykuya yatıran anne ve baba, tedavi için para değil doktor arıyor.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan Arzu Sevilay ve Ali Akın Hıdır çifti, anne ve baba olmanın sevincini, diğer yandan da doğan bebeklerinin ölüm korkusunu yaşıyor.
2018’in sonunda bebekleri olacağını öğrenen çift, doğacak olan bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerde Hıdır çifti, 4 buçuk aylık bebeğinin ensefalomyelosel hastası olduğunu öğrendi.
Doktorlar doğacak olan bebeğin iki kafalı doğacağını ve bu süreçte annenin ölümüne neden olabileceğini söyledi. Bebeğin yaşamasının imkansız olduğunu ve kürtaj yapılması gerektiğini öğrenen aile büyük hüzün yaşadı.
Doğacak olan bebeğin yaşamına son vermek istemeyen çift, doğum kararı aldı. Doktorların tedavi imkanı olmadığını söyleyen anne, yaklaşık 5 aylık süreçte her gün ölüm korkusunu yaşadı.