İki kafalı doğdu! Doktorlar yaşamaz dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İki kafalı doğdu! Doktorlar yaşamaz dedi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki kafalı olarak dünyaya gelen ve doktorların "Hemen ölür" dediği bebek için anne ve babası çare arıyor. Her gece öleceği korkusuyla bebeklerini uykuya yatıran anne ve baba, tedavi için para değil doktor arıyor.

İki kafalı doğdu! Doktorlar yaşamaz dedi - Sayfa 1

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan Arzu Sevilay ve Ali Akın Hıdır çifti, anne ve baba olmanın sevincini, diğer yandan da doğan bebeklerinin ölüm korkusunu yaşıyor.

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İki kafalı doğdu! Doktorlar yaşamaz dedi - Sayfa 2

2018’in sonunda bebekleri olacağını öğrenen çift, doğacak olan bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerde Hıdır çifti, 4 buçuk aylık bebeğinin ensefalomyelosel hastası olduğunu öğrendi.

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İki kafalı doğdu! Doktorlar yaşamaz dedi - Sayfa 3

Doktorlar doğacak olan bebeğin iki kafalı doğacağını ve bu süreçte annenin ölümüne neden olabileceğini söyledi. Bebeğin yaşamasının imkansız olduğunu ve kürtaj yapılması gerektiğini öğrenen aile büyük hüzün yaşadı.

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İki kafalı doğdu! Doktorlar yaşamaz dedi - Sayfa 4

Doğacak olan bebeğin yaşamına son vermek istemeyen çift, doğum kararı aldı. Doktorların tedavi imkanı olmadığını söyleyen anne, yaklaşık 5 aylık süreçte her gün ölüm korkusunu yaşadı. 

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