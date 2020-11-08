İki hafta önce doğum yapmıştı! Sinem Kobal son haliyle herkesi şaşırttı
İki hafta önce kızı Lalin'i kucağına alan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Güzel oyuncunun son hali takipçilerini şaşırttı.
2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal, 21 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinde kızını dünyaya getirmişti. Güzel oyuncu şu sıralarda anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Doğum sonrası hastanede çıkışında Kobal, "Çok şükür bebeğimizin sağlığı yerinde, benim sağlığım yerinde. Her şey çok güzel geçti" demişti.
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Kenan İmirzalıoğlu, kendisini tebrik eden basın mensuplarına, "Hepinizi daha bir farklı görüyorum, daha bir tatlı gözüküyorsunuz" diyerek şakayla takılmıştı.
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İki hafta önce kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
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