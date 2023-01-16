İki fotoğraf arasındaki farka bakın! Bir ilimizden ürküten görüntü geldi
İhlas Haber Ajansı
|
Kırıkkale’de son yılların en kurak kış mevsimi yaşanıyor. Dinek Dağında geçen yıl Ocak ayında ve bu yıl Ocak ayında, aynı noktalardan "dron" ile çekilen fotoğraflar bölgede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son 3 aylık "Standart Yağış İndeksi" metoduna göre Kırıkkale’de "şiddetli kuraklık" yaşanıyor. Kent genelinde, sıcaklıklar mevsim normalinin üzerinde yaşanıyor.
18
Bölgenin en yüksek rakımlı Dinek Dağında da kar yağışı görülmedi. Bölgede yaşanan kuraklık son görüntülerde ortaya çıktı. İşte bölgeden görüntüler...
28
38
48