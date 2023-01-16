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İki fotoğraf arasındaki farka bakın! Bir ilimizden ürküten görüntü geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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İki fotoğraf arasındaki farka bakın! Bir ilimizden ürküten görüntü geldi

Kırıkkale’de son yılların en kurak kış mevsimi yaşanıyor. Dinek Dağında geçen yıl Ocak ayında ve bu yıl Ocak ayında, aynı noktalardan "dron" ile çekilen fotoğraflar bölgede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.

İki fotoğraf arasındaki farka bakın! Bir ilimizden ürküten görüntü geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son 3 aylık "Standart Yağış İndeksi" metoduna göre Kırıkkale’de "şiddetli kuraklık" yaşanıyor. Kent genelinde, sıcaklıklar mevsim normalinin üzerinde yaşanıyor.

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İki fotoğraf arasındaki farka bakın! Bir ilimizden ürküten görüntü geldi

Bölgenin en yüksek rakımlı Dinek Dağında da kar yağışı görülmedi. Bölgede yaşanan kuraklık son görüntülerde ortaya çıktı. İşte bölgeden görüntüler...

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İki fotoğraf arasındaki farka bakın! Bir ilimizden ürküten görüntü geldi
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İki fotoğraf arasındaki farka bakın! Bir ilimizden ürküten görüntü geldi
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