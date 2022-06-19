İki eski sevgilinin esrarengiz ölümü! Telefon açtı ama çok geçti... Sırrı svap çözecek

İkili, aralarındaki sorunları görüşmek için perşembe gecesi bir araya geldi. Buluşma sırasında Alper Balcı arkadaşı A.C'yi arayıp Suna'nın kendisini vurduğunu ve hemen gelmesi gerektiğini söyledi. Arkadaşı A.C. de vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerini aradı.