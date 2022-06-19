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İki eski sevgilinin esrarengiz ölümü! Telefon açtı ama çok geçti... Sırrı svap çözecek

Anadolu Ajansı
İki eski sevgilinin esrarengiz ölümü! Telefon açtı ama çok geçti... Sırrı svap çözecek

BAKIRKÖY'de iki eski sevgili ayrılmalarının ardından birlikte yaşadıkları evde sorunlarını konuşmak için bir araya geldi. 20 yaşındaki çiftin ikisi de sol göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olay yerine giden ekipler Alper Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken kız arkadaşı Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olduğu görüldü.

İki eski sevgilinin esrarengiz ölümü! Telefon açtı ama çok geçti... Sırrı svap çözecek

BAKIRKÖY'de binanın bodrum katında göğüslerinden silahla vurulmuş halde bulunan iki kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralı kadın tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'ta bulunan binanın bodrum katında birlikte yaşayan Alper Balcı (20) ile Suna Tanrıkulu (20), bir süre önce ayrıldı.

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İki eski sevgilinin esrarengiz ölümü! Telefon açtı ama çok geçti... Sırrı svap çözecek

İkili, aralarındaki sorunları görüşmek için perşembe gecesi bir araya geldi. Buluşma sırasında Alper Balcı arkadaşı A.C'yi arayıp Suna'nın kendisini vurduğunu ve hemen gelmesi gerektiğini söyledi. Arkadaşı A.C. de vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerini aradı.

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İki eski sevgilinin esrarengiz ölümü! Telefon açtı ama çok geçti... Sırrı svap çözecek

Durumun bildirildiği polis ekipleri, Alper Balcı ile Suna Tanrıkulu'nu sol göğüslerinden vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Olay yerinde tek tabancanın olduğu tespit edildi.

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İki eski sevgilinin esrarengiz ölümü! Telefon açtı ama çok geçti... Sırrı svap çözecek

Sağlık ekipleri, Alper Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı Suna Tanrıkulu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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