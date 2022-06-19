İki eski sevgilinin esrarengiz ölümü! Telefon açtı ama çok geçti... Sırrı svap çözecek
BAKIRKÖY'de iki eski sevgili ayrılmalarının ardından birlikte yaşadıkları evde sorunlarını konuşmak için bir araya geldi. 20 yaşındaki çiftin ikisi de sol göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olay yerine giden ekipler Alper Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken kız arkadaşı Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olduğu görüldü.
BAKIRKÖY'de binanın bodrum katında göğüslerinden silahla vurulmuş halde bulunan iki kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralı kadın tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'ta bulunan binanın bodrum katında birlikte yaşayan Alper Balcı (20) ile Suna Tanrıkulu (20), bir süre önce ayrıldı.
İkili, aralarındaki sorunları görüşmek için perşembe gecesi bir araya geldi. Buluşma sırasında Alper Balcı arkadaşı A.C'yi arayıp Suna'nın kendisini vurduğunu ve hemen gelmesi gerektiğini söyledi. Arkadaşı A.C. de vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerini aradı.
Durumun bildirildiği polis ekipleri, Alper Balcı ile Suna Tanrıkulu'nu sol göğüslerinden vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Olay yerinde tek tabancanın olduğu tespit edildi.
Sağlık ekipleri, Alper Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı Suna Tanrıkulu ambulansla hastaneye kaldırıldı.