'İki eşim var ikisini de seviyorum' diyen Yılmaz Vural genç kadınlarla... Yılmaz Vural'ın ilk eşi ve ikinci eşi kim
Yurtdışında ve Türkiye'de iki eşi bulunan ve açıkça ilan ederek 'ikisini de seviyorum' diyen Yılmaz Vural Cihangir'de genç kadınlarla görüntülendi. Peki yılmaz Vural'ın eşleri kimler, kaç kez evlendi ve çocukları kaç yaşında?
"İki eşim var, ikisini de seviyorum" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan, evli ve 3 çocuk babası Yılmaz Vural, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Birlikte program yaptığı Dilek Yurttaş ve gizemli bir kadınla görüntülenen Vural, arabadaki genç kadınlara jest yaptı. Bu görüntülerin ardından Yılmaz Vural'ın eşleri merak konusu oldu? Yılmaz Vural kaç kez evlendi ve eşlerinin ismi ne? İşte yanıtı...
"İki eşim var, ikisini de seviyorum" diyen Yılmaz Vural, genç kadınlarla objektiflere takıldı
Yurt dışında ve Türkiye'de iki eşi olan evli ve 3 çocuk babası Yılmaz Vural, geçtiğimiz akşam, Cihangir'de, birlikte program yaptığı Dilek Yurttaş ve gizemli bir kadınla görüntülendi.
Vural, mekan çıkışı güzellere çiçekçilerden gül aldı.