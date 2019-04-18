İki erkekle yatağa girmek istemeyince reyting rekortmeni diziden kovuldu
Ünlü isimler çektikleri dizi ve filmlerle her zaman gündem olmayı başarıyor! Ancak hayat her zaman toz pembe değil! Bazen ünlü isimler de anlaşmazlığa düşerek, tartışarak ya da başka sebeplerle işlerinden olabiliyorlar. İşte dizi setinden kovulan ayrılan ünlüler
Ünlü oyuncular da işlerinden kovulabiliyor! Ekranda görmeye alıştığınız bazı ünlülerin de kovulduğunu biliyor muydunuz?
İşte çeşitli sebeplerle 'işten atılan' ünlüler...
İşte rol aldıkları dizilerden kovulan ünlüler
Bazen onlar da anlaşmazlığa düşerek, tartışarak ya da başka sebeplerle işlerinden olabiliyorlar. Özellikle de TV dizilerinde bunun çok örneği var. İşte çeşitli sebeplerle 'işten atılan' ünlüler... Türkiye'nin 'taçlı' güzellerinden Hande Subaşı bir dönem izlenme rekorları kıran 'Elveda Rumeli' dizisinin kadrosundaydı. Ancak Hande Subaşı'nın 'Vahide' rolü çok kısa sürdü. Hande Subaşı dizinin kadrosundan çıkarıldı. Buna gerekçe olarak da annesinin, Hande Subaşı'nın yanından hiç ayrılmaması hatta zaman zaman sahnelerine müdahale etmesi gösterildi.
Hande Subaşı'nın 'Elveda Rumeli' serüveni sadece bir bölüm sürdü. Hande Subaşı daha sonra yaptığı açıklamada "Bu ayrılığın nedeni ne benim ekiple bir problem yaşamam ne de annemin işlerime karışması. Tamamen sözleşmenin maddeleri konusunda atv ile uyuşma sağlayamamış olmamız. Ekipten ayrıldığım için üzüldüm. Annemin karışmasına gelince, o bir şeye karışmıyor ama benim menajerim olarak tabi ki yanımda geliyor. 4 yıldır bu camianın içindeyim. Kendi başıma dünyayı gezdim. Annem bu sefer yanımdaydı çünkü 4 aydır menejerliğimi o yapıyor" dedi. Hande Subaşı'nın ayrılmasından sonra Vahide rolüne Berrak Tüzünataç geldi.
Göç Zamanı adlı dizide rol alan Azeri oyuncu Nurana Bagiyeva, iki erkekle birlikte kamera karşısına geçeceği sevişme sahnesinde rol almak istemediği için kadrodan çıkarıldı. Bagiyeva, senaryo gereği kendisinden yaşça çok büyük iki oyuncuyla yatağa girmesi gerektiğini söyleyerek "Önce oyunculardan biri benim rahatsız olduğumu görünce sahneyi yumuşattı. Ama sonuç değişmedi. Bu sahnede oynamayı reddettim" dedi.