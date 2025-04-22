İki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İKİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti'ye katılan yeni isimler oldu. Her iki isime de rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.