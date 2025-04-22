İki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
AK Parti'nin kritik MKYK toplantısında sürpriz gelişmeler yaşandı. AK Parti'ye yeni katılım oldu. İki belediye başkanına da rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İşte o isimler...
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda güncel gelişmeler değerlendirildi ve Ak Parti'ye yeni katılan isimler duyuruldu.
İKİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI
Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti'ye katılan yeni isimler oldu. Her iki isime de rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı
Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel